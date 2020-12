PlayStation Plus Ocak 2021 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus ücretsiz oyunları 2020 yılının 12 ayı boyunca PlayStation oyuncularına sunuldu. 2021'in sonuna geldiğimiz bugün ise Sony ücretsiz PS oyunları için yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Sony Avrupa tarafından yapılan duyuru ile PlayStation Plus Ocak 2021 ücretsiz oyunları resmen paylaşıldı.

İŞTE PLAYSTATİON PLUS OCAK 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Ocak 2021'in PlayStation Plus ücretsiz oyunları üç farklı oyundan oluşuyor. Bu oyunlardan ilki, Shadow of the Tomb Raider. Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Shadow of the Tomb Raider, yeni yılın ilk ayında hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 oyuncuları tarafından oynanabilecek. Ücretsiz ikinci oyun ise Greedfall olacak. Yine PS4 ve PS5 oyuncularının oynayabileceği oyun, aksiyon kategorisinde bulunan bir RPG oyun olarak karşımıza çıkıyor. PS Plus'ın Ocak 2021'de dağıtacağı son ücretsiz oyun ise sadece PlayStation 5 sahiplerinin oynayabileceği Maneater.

TARİH BELLİ OLDU

PlayStation Plus Ocak ayı oyunları 5 Ocak'tan itibaren indirilebilecek. Eğer bir PS Plus abonesiyseniz 5 Ocak'a kadar geçtiğimiz ayın oyunları Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble ve Bugsnax'a sahip olma şansınız da devam ediyor.