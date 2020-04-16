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Plazma tedavisinde sevindiren gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 21:07 | Son Güncelleme

Türkiye’de koronavirüse karşı ilk kez Malatya’da yoğun bakımda tedavi gören hastaya uygulanan plazma tedavisi sonuç verdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisi uyguladıkları yoğun bakımdaki hastadan tüp ve solunum cihazını çıkardıklarını açıkladı.

Plazma tedavisinde sevindiren gelişme

Koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye’de ilk kez 6 Nisan’da Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde uygulanan immun plazma tedavisi sonuç verdi. Virüsü yenerek sağlığına kavuşan bir hastadan alınan plazma, 56 yaşındaki bir Kovid-19 hastasına verildi.

Plazma tedavisi ile birlikte durumu ağır olan hastanın değerlerinde gelişmeler yaşanırken, müjdeli haberi ise İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay verdi. Rektör Kızılay, virüse karşı Türkiye’nin ilk plazma tedavisinde yoğun bakımda entübe- solunum cihazına bağlı ağır tablodaki hastanın bugün itibarıyla tüpten ve solunum cihazından kurtulduğunu açıkladı.

"TESTİ NEGATİFE DÖNDÜ"

Rektör Kızılay, testi pozitif olan aynı hastanın ise 3 gün önce yapılan Kovid -19 testinin de negatife döndüğünü ifade etti. Sürecin başarılı olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, yakın zamanda hastanın yoğun bakımdan da çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Şuana kadar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi olarak 6 Kovid-19 hastasına plazma verildiğini de belirten Kızılay, “Plazma gönderdiğimiz Siirt’ten de iyi haber geldi” ifadelerine yer verdi.

(İHA)


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