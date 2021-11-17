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PMS dönemleriniz cehennem azabı gibi mi geçiyor? Bu yöntemlerle daha hafif hissedebilirsiniz

17.11.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kadın için PMS dönemleri çok zor geçiyor. Çeşitli hormonal sorunlar ve fiziksel ağrılar yüzünden çekilmez günler yaşanıyor! Neyse ki düşen enerjinizi ve geçmeyen ağrılarınızı ufak tefek yöntemlerle azaltabilirsiniz. Yaparken hem keyif alacağınız hem de sizi rahatlatacak tüyoları öğrenmek ister misiniz? İşte detaylar...

PMS dönemleriniz cehennem azabı gibi mi geçiyor? Bu yöntemlerle daha hafif hissedebilirsiniz

PMS döneminde hormon dengeleri bozulduğun için pek çok kadın büyük sıkıntılar yaşıyor. Sancıların yanı sıra coşan hormonlar yüzünden bir hayli duygusal anlar yaşanıyor. PMS döneminde kendinizi daha dengede ve sağlıklı tutmanıza yarayacak bu tüyolar çok işinize yarayacak. Gelin, hep birlikte bakalım.

BOL SU İÇİN

  • Su, tüm bedeni dengede tutan en önemli etkenlerden biri.

  • Bol bol su içmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyin, hele ki PMS döneminde!

TUZU AZALTIN

  • Tuz, ödeme neden olan bir gıda olduğu için ödemlerin bol olduğu PMS döneminde aşırı tuz tüketiminden kesinlikle kaçınmalısınız.

  • Fazla tuz tüketimi PMS ödemlerine ödem katar! Vücudunuzun daha az şişmesi için tuzu birkaç günlüğüne de olsa azaltmalısınız.
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EGZERSİZ YAPIN

  • PMS döneminde çok ağrı çekildiği aşikar ama sürekli yatmak da işleri sizin için daha kolay hale getirmez.

  • Egzersiz yaparak hem kan dolaşımının hızlanmasını hem de faydalı enzimlerin salgılanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

DÜZENLİ UYUYUN

  • Sağlık için en önemli faktörlerden biri de düzenli uyku. Haliyle düzenli bir şekilde uyumak vücudun dengesinin şaştığı PMS döneminde daha daha önemli hale geliyor.

  • Serotonin salımı için büyük önem taşıyan düzenli uykuya dikkat ederseniz daha berrak bir zihinle bu dönemi atlatabilirsiniz.

SAĞLIKLI BESLENİN

  • Bu dönemde alkol, kahve ve şeker gibi besinlerden uzak durmalısınız. Zaten gergin ve hassas olan beden için bir de kafein gibi maddeler alırsanız iyice gergin bir hale bürünebilirsiniz.

  • Bu dönemde somon, hindi, yoğurt, ıspanak ya da nohut gibi daha sağlıklı ve stres düzeyinizi azaltacak besinler tüketin.

KALSİYUM DA ÇOK ÖNEMLİ

  • PMS dönemlerinde kalsiyum tüketimini artırmak ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olacak.

  • Bol miktarda kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerini tüketmeyi ihmal etmeyin!
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