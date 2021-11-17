PMS dönemleriniz cehennem azabı gibi mi geçiyor? Bu yöntemlerle daha hafif hissedebilirsiniz

PMS döneminde hormon dengeleri bozulduğun için pek çok kadın büyük sıkıntılar yaşıyor. Sancıların yanı sıra coşan hormonlar yüzünden bir hayli duygusal anlar yaşanıyor. PMS döneminde kendinizi daha dengede ve sağlıklı tutmanıza yarayacak bu tüyolar çok işinize yarayacak. Gelin, hep birlikte bakalım.
Su, tüm bedeni dengede tutan en önemli etkenlerden biri.
Tuz, ödeme neden olan bir gıda olduğu için ödemlerin bol olduğu PMS döneminde aşırı tuz tüketiminden kesinlikle kaçınmalısınız.
PMS döneminde çok ağrı çekildiği aşikar ama sürekli yatmak da işleri sizin için daha kolay hale getirmez.
Sağlık için en önemli faktörlerden biri de düzenli uyku. Haliyle düzenli bir şekilde uyumak vücudun dengesinin şaştığı PMS döneminde daha daha önemli hale geliyor.
Bu dönemde alkol, kahve ve şeker gibi besinlerden uzak durmalısınız. Zaten gergin ve hassas olan beden için bir de kafein gibi maddeler alırsanız iyice gergin bir hale bürünebilirsiniz.
PMS dönemlerinde kalsiyum tüketimini artırmak ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olacak.
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