HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PMYO 2500 POLİS ALIMI BAŞVURULARI! Polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Polislik başvuruları nereden yapılır, şartları nelerdir?

PMYO 2500 POLİS ALIMI BAŞVURULARI! Polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Polislik başvuruları nereden yapılır, şartları nelerdir?

22.07.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PMYO 2 bin 500 polis alımı yapacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından çok sayıda vatandaş polislik başvuru tarihleri konusunda bilgi edinmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Polis Meslek Yüksekokulları’na 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak. Peki Polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Polislik başvuruları nereden yapılır? İşte 2500 polis alımı başvuru tarihleri ve detaylar...

PMYO 2500 POLİS ALIMI BAŞVURULARI! Polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Polislik başvuruları nereden yapılır, şartları nelerdir?

2 bin 500 polis alımı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. PMYO'dan yapılan açıklamaya göre Polis Meslek Yüksekokulları’na 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak. "Polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?", "Polislik başvuruları nereden yapılır?" sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis alımı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin bir süre önce açıklamada bulunulmuştu.

Vatandaşlar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre; polis alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının web sitesinden duyurulacak.

POLİSLİK BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar 25 Temmuz ila 05 Ağustos arasında http://www.pa.edu.tr adresinden başvuruda buluunacakdır.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR 2022?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 – 01 Ekim 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HDP'li vekillerin seçimini Kandil'de PKK yapmışHDP'li vekillerin seçimini Kandil'de PKK yapmış
Tüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak! İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesiTüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak! İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesi
81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...
Anahtar Kelimeler:
polis akademisi polis kadın polis alımı pmyo pmyo başvuru pmyo başvuru şartları polis alımı polis alımı şartları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Türkiye açıklaması tartışmalara neden oldu! Soruları yanıtlayamadı

Türkiye açıklaması tartışmalara neden oldu! Soruları yanıtlayamadı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.