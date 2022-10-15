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  4. PMYO sonuçları açıklandı! EGM PA ile Polis Meslek Yüksekokulu mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 PMYO mülakat sonuçları

PMYO sonuçları açıklandı! EGM PA ile Polis Meslek Yüksekokulu mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 PMYO mülakat sonuçları

15.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PMYO mülakat sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 öğrenci alınacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklaman sonrası birçok kişi "PMYO mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtına ulaşmak için araştırma yapıyor. İşte 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

PMYO sonuçları açıklandı! EGM PA ile Polis Meslek Yüksekokulu mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 PMYO mülakat sonuçları

PMYO mülakat sonuçları merak konusu oldu. 25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru süreci sonrası yapılan mülakat sınavının sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, PMYO mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

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PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

PMYO mülakat sonuçları açıklandı. Sonuçlar E- Devlet Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranından öğrenilebilmektedir.

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU SORGULAMA ERKANI İÇİN TIKLAYIN

PMYO SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

PMYO mülakat sınavına giren adayın başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gereklidir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i, mülakat sınavı puanının yüzde 50'si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının yüzde 25'inin toplamıdır.

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PMYO sonuçlarında başarı sıralaması puanında eşitlik olduğu takdirde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olursa yaşı diğerine göre küçük olan aday tercih edilir.

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