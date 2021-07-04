Poco ailesi amiral gemisi modelleri hedef alıyor

Poco X3 Pro, 6.67 inç değerde ekrana sahip. Bu ekran, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Böylelikle çizilme ve darbelere karşı eliniz güçleniyor. IPS LCD teknolojisi üzerine inşa edilen ve 1080 x 2400 çözünürlük sunan bu ekran, aynı zamanda HDR10 görüntüleme özelliğine ve 120Hz değerde yenileme hızına sahip. Dokunmatik örnekleme hızı da 240 Hz.

Poco F3, 6.67 inç değerde ekrana sahip. Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Amoled teknolojisi üzerine inşa edilen ve 1080 x 2400 çözünürlük sunan bu ekran, aynı zamanda HDR10+ görüntüleme özelliğine ve 120Hz değerde yenileme hızına sahip. Dokunmatik örnekleme hızı ise 360 Hz.

Böylelikle, içeriklerinizi hem keskin detaylar, hem canlı renkler hem de oldukça akıcı bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. İster bir şeyle izliyor olun, isterseniz de bir şeyler oynuyor olun. İster iç mekânda deneyimleyin, isterseniz de dış mekânda, hatta güneş altında bile.

İşlemci ve teknik detaylar:

Poco X3 Pro, 7nm olarak üretilen Qualcomm Snapdragon 860 işlemciyle geliyor. Oldukça güçlü bir işlemciden söz ediyoruz. Bu işlemciye, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama eşlik ediyor. Depolama tarafında, UFS 3.1 teknolojisinin tercih edildiğini, bu sayede veri yükleme ve kopyalama gibi işlemlerde çok hızlı sonuçlar elde edilebiliyor. İsterseniz microSD kart ile depolama miktarını artırmak da mümkün.

Bu ürün, özellikle oyun severler için ideal bir telefon diyebiliriz. Son yılların en popüler oyunlarından Call of Duty Mobile, güzel görsellik ve akıcı detaylarla rahatlıkla oynanabiliyor.

Uzun süreli oyun esnalarında cihazda aşırı bir ısınma da yaşanmıyor.Zira ürün, sıvı soğutma teknolojisine sahip.

Poco F3, şimdiye kadar üretilen en hızlı ve en güçlü Poco olarak ön plana çıkıyor. Cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 870 5G işlemcisinden alıyor, ki bu ürün, aynı zamanda geleceğe yönelik bir cihaz. Devamında, gelişmiş 6GB LPDDR5 RAM’i ve 128GB UFS 3.1 dahili depolaması mevcut. Yani verileri yüklerken ya da kopyalarken, aynı zamanda çoklu işlemlerde de yüksek performans elde edebiliyorsunuz.

Poco F3, hem gelişmiş uygulamalar hem de üst düzey oyunlar için tercih edilebilecek bir akıllı telefon. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt 9 gibi güçlü oyunlar, güçlü grafikler ve akıcı detaylarla adeta bir el konsolunda oynuyormuşsunuz hissi uyandırıyor.

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