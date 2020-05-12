Poco geri döndü: Poco F2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Poco F2 Pro, aylarca süren sızıntılar deyim yerindeyse başrol oyuncusu, Kıvanç Tatlıtuğ'suydu. Sızıntılarda Poco'nun geri dönüş telefonu olarak nitelendirilen Poco F2 Pro sonunda ortaya çıktı. Poco, yaptığı duyuru ile Redmi K30 Pro ile benzer Poco F2 Pro'yu resmen tanıttı.

POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ

Poco F2 Pro'nun özelliklerine baktığımızda bizi 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran karşılıyor. Bu ekranda herhangi bir çentik yok. Bunun için telefonun ön kamerası, Xiaomi Mi 9T modellerinde olduğu gibi açılır kapanır bir mekanizma ile (pop-up kamera) telefonun bünyesine eklenmiş. Kalbinde 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisi bulunan Poco F2 Pro, bu üst seviye işlemciyi modele göre değişen 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı ile desteklemekte. Şimdi isterseniz Poco F2 Pro'nun kamera detaylarına biz göz gezdirelim.

Poco F2 Pro özellikleri" />

Poco F2 Pro'da Poco F1'de yer alan soğutma teknolojisinin daha da geliştirilmiş bir sürümü yer alıyor. Bu soğutma sistemi, Poco tarafından LiquidCool Technology 2.0 olarak isimlendiriliyor. Ayrıca cihaz ekrana entegre parmak izi okuyucusuna ve 4700 mAh değerinde 30W hızlı şarj destekli bir batarya ev sahipliği yapıyor.