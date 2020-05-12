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Poco geri döndü: Poco F2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Poco, Poco F2 Pro ile üst seviye akıllı telefon segmentine geri döndü. Redmi K30 Pro ile benzer yapıya sahip olan Poco F2 Pro, özelliklerine nazaran fiyatıyla dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Poco F2 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Poco geri döndü: Poco F2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Poco F2 Pro, aylarca süren sızıntılar deyim yerindeyse başrol oyuncusu, Kıvanç Tatlıtuğ'suydu. Sızıntılarda Poco'nun geri dönüş telefonu olarak nitelendirilen Poco F2 Pro sonunda ortaya çıktı. Poco, yaptığı duyuru ile Redmi K30 Pro ile benzer Poco F2 Pro'yu resmen tanıttı.

POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ

Poco F2 Pro'nun özelliklerine baktığımızda bizi 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran karşılıyor. Bu ekranda herhangi bir çentik yok. Bunun için telefonun ön kamerası, Xiaomi Mi 9T modellerinde olduğu gibi açılır kapanır bir mekanizma ile (pop-up kamera) telefonun bünyesine eklenmiş. Kalbinde 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisi bulunan Poco F2 Pro, bu üst seviye işlemciyi modele göre değişen 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı ile desteklemekte. Şimdi isterseniz Poco F2 Pro'nun kamera detaylarına biz göz gezdirelim.

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Poco F2 Pro'da Poco F1'de yer alan soğutma teknolojisinin daha da geliştirilmiş bir sürümü yer alıyor. Bu soğutma sistemi, Poco tarafından LiquidCool Technology 2.0 olarak isimlendiriliyor. Ayrıca cihaz ekrana entegre parmak izi okuyucusuna ve 4700 mAh değerinde 30W hızlı şarj destekli bir batarya ev sahipliği yapıyor.

Poco F2 Pro kamera

Poco'nun yeni akıllı telefonunda 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera + 2 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Bu kamera donanımı ile 8K çözünürlüğünde videolar çekmek mümkün. Telefonun ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğünde.

POCO F2 PRO FİYATI

Poco F2 Pro fiyatı 499 Euro olarak belirlendi. Tabi bu fiyat Poco F2 Pro'nun 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip model 599'dan satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

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