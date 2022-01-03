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  4. POCO M3'ün halefi POCO M4 yolda: 64 MP kamera ve 90 Hz ekran olabilir

POCO M3'ün halefi POCO M4 yolda: 64 MP kamera ve 90 Hz ekran olabilir

03.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir rapora göre Xiaomi'nin alt markası POCO, yakın bir tarihte POCO M4 adını taşıyan bir modeli POCO M3'ün halefi olarak piyasaya sürebilir. İşte POCO M4'ün detayları...

POCO M3'ün halefi POCO M4 yolda: 64 MP kamera ve 90 Hz ekran olabilir

POCO, Kasım 2021'de POCO M4 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Cihaz, POCO M3'e benzeyen arka tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise iddialara göre benzer bir tasarıma sahip olması mümkün olan POCO M4 yolda.

POCO M3'ÜN HALEFİ POCO M4 GELİYOR

POCO M4'ün adı bir sızıntı kaynağının paylaştığı iddialar ile gündeme geldi. Kaynağın iddialarına göre, POCO M4, 64 MP ana kamera ve 90 Hz ekran ile birlikte şubat ayında küresel olarak piyasaya sürülecek.

POCO M4

POCO M4'ÜN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Kaynağın iddialarına bakılırsa POCO M4'te MediaTek imzalı 5G destekli bir işlemci kullanılacak. 64 MP ana kamera 8 MP ve 2 MP kamera ile desteklenecek ve telefonda üçlü bir kamera kurulumu olacak. 90 Hz yenileme hızına sahip ekran muhtemelen LCD teknolojisini destekleyecek.

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POCO henüz telefon için herhangi bir açıklama yapmadı, şirket söz konusu iddiaları da doğrulamış değil.

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