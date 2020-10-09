POCO yetkilisi ipucu verdi: Pocophone F1'in halefi geliyor!

Pocophone F1, ülkemizde de Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa çıkmış ilk POCO telefonuydu. Firmanın da ilk ürettiği telefon olan Pocophone F1, tanıtıldığı dönemin trendlerine uygun bir telefondu ve fiyat / performans oranıyla öne çıkıyordu. Aradan geçen birkaç yılın ardından bu yıl POCO markası bir dönüşüm yaşadı ve POCO F2 Pro ile POCO F1'in halefini piyasaya sürdü. Fakat POCO Hindistan yöneticisine göre POCO F2 Pro, POCO F1'in gerçek bir varisi değil.

POCO, POCO F1'İN HALEFİ İÇİN ÇALIŞIYOR

The Indian Express'e konuşan POCO Hindistan yöneticisi Anuj Sharma, POCO F1'in gerçek bir halefi üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Tüketicilerin POCO F1'in halefini beklediğini söyleyen Sharma, POCO F2 Pro'nun o cihaz olmadığını ifade ederek, ''POCO F1'e gerçek bir halef getirmek için çalışıyoruz, ancak onu geliştirmemiz zaman alacak.'' dedi.

POCOPHONE F1 ÖZELLİKLERİ

Pocophone F1 özellikleri arasında Snapdragon 845 işlemcisine ek olarak, 6,18 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran bulunuyordu. 6 GB / 8 GB RAM opsiyonları bulunan telefon, 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyordu. 4000 mAh pile sahip olan POCO F1, arkasında ise 12 MP ana kamera + 5 MP derinlik sensörü olarak görev alan bir çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyordu.

