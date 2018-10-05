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Pokemon Go’nun en iyi oyuncusu ceza yedi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2018 08:52 | Son Güncelleme

Pokemon Go oyunu hileye ne kadar karşı olduğunu aldığı son kararla bir daha gösterdi. Niantic öyle ki dünyanın en iyi oyuncusu Brandon Tan’ı 30 gün süreyle oyundan men etti.

Pokemon Go’nun en iyi oyuncusu ceza yedi

Pokemon Go oyununun tartışmasız en iyi oyuncusu Brandon Tan, aldığı bir ceza ile gündeme bomba gibi düştü. Bu haber oyunseverleri şok ettiği gibi ayrıca üzdü. Ancak birçok oyuncu tarafından da şikayet aldığı ve bir cezanın beklendiği biliniyordu.
Brandon Tan’ın başarı gösteri olarak günde ortalama 69 “Mewtwo Raid” yapmaya çalıştığını ve ayda 2.000+ Baskın ve %6/100 Mewtwo rekoru kırdığı bildirilmişti.

Oyuncunun tecrübesi sadece Pokemon Go ile sınırlı değil. Daha önce de oyuncunun Clash of Clans kariyeri müthiş başarılarla doluydu. Oyun hesabı için 10.000 değerinde teklif dahi almıştı. Yolcu TheNewPaper, CNN ve German Press tarafından röportajlar dahi yapılmıştı.

Ancak oyuncu oyun firmasının koymuş olduğu bazı kuralları ihlal etti. “Mewtwo hizmeti” sağlayan oyuncu 400 S$’a Pokemonlarını satıyor ve 5’ten fazla hesaba sahip olduğu da bildirilen ihlaller arasında. Takipçilere hizmetlerini retweet etmesini istedikten birkaç gün sonra tüm hesapları banlandı. Yüklü miktarda para kazanan oyuncunun tekrar Pokemon GO’ya dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pokemon GO oyun

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