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Polatlı’da tonlarca soğan doğaya atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:28 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, pas ya da mantar hastalığına yakalandığı öne sürülen tonlarca soğan, faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atıldı.

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, pas ya da mantar hastalığına yakalandığı öne sürülen tonlarca soğan, faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atıldı. Mahalleli çürük soğanların 1,5 aydır bu bölgede bulunduğunu ileri sürerek, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi.

Polatlı'nın Esentepe Mahallesi'nde faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atılan tonlarca çürümüş soğan, mahallelilerin tepkisi çekti. Mahalleli, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı boyunca onlarca metre mesafeye atılan çürük soğanların çevreye yaydığı kötü kokunun yanısıra sağlık sorunlarına da neden olabileceği endişesini yaşadıkladını belirttiler. Atılan tonlarca soğanın zamanla filizlenip yeşerdiği de görüldü.

'KALAN ÇÜRÜK SOĞANLARI DA DÖKÜYORLAR'

Yol kenarına dökülen soğanların pas ya da mantar hastalığına yakalandığını söyleyen mahalle halkından Nihat Yüksel, "Gördüğünüz torbalarda çürüyen soğanlar var. Pas ve mantar hastalığına yakalanan soğanları kaldırıp buraya döküyorlar. Bu soğanlar yeni değil 1,5-2 aydır burada. Elde kalan soğanları temizleyip piyasaya vermeye çalışıyorlar, kalan çürük soğanları da döküyorlar" dedi.

'ÇOK İNSAN ZARAR ETTİ'

Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mahsul de düşük geldi. 8-9 ton alacakları tarladan 4 ton civarı ya aldılar ya almadılar. Soğan iyi de para ediyor, neden satmasınlar, elde kalanları ayıklayıp hastalıklı olanları ve çürükleri atmışlar. 9 senedir bu işten para kazanmadılar. Bu sene soğan para etti ama hastalıktan dolayı onu da satamadılar, çok insan zarar etti."

'ZAM GELECEK DİYE BEKLETİP ÇÜRÜTTÜLER İDDİASI'

Mahalle sakinlerinden Erdal Akbulut ise zamanında soğanları üreticilerin vermeyip, stokladıklarını ve uygun şartlarda tutulmadığı için çürüdüğünü öne sürdü. Akbulut, "Memleketimizin halini görüyorsunuz, soğanları zamanında ucuz vermiyorlar, depoya koyuyorlar, zam gelecek diye sonra zammın sonunu görüyorsunuz. Çuvalını 10 liradan verselerdi bütün millet alırdı. Bu kadar soğana yazık günah değil mi? Bu soğanları buraya çiftçilerimiz, tüccarlarımız atıyor. Soğanları depoya koyuyorlar sonra zam gelecek diye bekletiyorlar. Sonra yeşilleniyor, çürüyor depoda. Sonra da gördüğünüz gibi atıyorlar. Bu manzara bütün köylerde var. Hangi köye gidersen git yol kenarında bu kadar görürsünüz soğan" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Soğanlar

Ten hattı

Ćevre sakinleri

Vatandaşlarla röportaj

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,DHA

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