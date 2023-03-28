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  4. Polis de gözlerine inanamadı! Cips poşetinin içinden çıkanlar şoke etti

Polis de gözlerine inanamadı! Cips poşetinin içinden çıkanlar şoke etti

28.03.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri Gökçealan köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araç içindekilerinin şüpheli hareketleri üzerine arama yapan ekipler, cips poşeti içinde uyuşturucu olduğunu fark etti. Aramanın ardından ekipler araçtaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polis de gözlerine inanamadı! Cips poşetinin içinden çıkanlar şoke etti

Afyonkarahisar’da durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan jandarma ekipleri cips poşeti içerisine gizlenmiş 26,5 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi.

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HAREKETLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunanların şüpheli hareketlerde bulunduğu fark eden ekipler bu defa araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araç içerisinde bulunan cips poşeti içerisine gizlenmiş vaziyette 26,5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayın ardından araçta bulunan H.S., M.Y., T.Ç., İ.Y. ve Ç.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar cips jandarma

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