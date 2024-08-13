Polis de şaşırdı! Kimisi yatakta kimisi perdenin arkasında yarı çıplak yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yaralama, tehdit ve kurşunlama olaylarına karışanları yakalamak için çalışma yürüttü.

Çalışmada, zanlıların evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

BAZILARI YATAKTA BAZILARI PERDE ARKASINDA YAKALANDI

Ekipler, ablukaya aldığı adreslere düzenlediği operasyon ile 24 şüpheliden bazılarını yatakta ve perde arkasında saklanırlarken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Polis, bir iş yerinin önünde arabanın içinden çalınan 2 milyon değerindeki altınları ise sahibine teslim etti.

O ANLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerin yakalanma anlarında da polis kamerası kayıttaydı.

Şüphelilerden birinin baskın sırasında odadaki perdenin arkasında yakalandığı anlar da kameraya yansıdı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır