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Polis, drone'lu koronavirüs uyarısı!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

Drone ile koronavirüse karşı vatandaşları uyaran polis ekipleri, tarihi mekanlarda 'evde kalın' çağrısında bulundu.

Korona virüs karşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile vatandaşlara evde kalın uyarılarına devam ediyor. Tarihi mekanlarda drone ile kontrol yapan ekipler ayrıca drone monte edilen termal kamera ile de vatandaşların vücut ısısını gözlemledi. Eyüpsultan’da drone ile kontrol yapan ekipler vatandaşlara, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sokağa çıkmanız gerektiği takdirde lütfen yakın temastan kaçınalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" mesajını anons etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
drone koronavirüs

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