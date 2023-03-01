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Polis ekipleri kan ter içinde kaldı! Vatandaşlar su ve ayran ikram etti... Uyuşturucu krizine giren şahıs herkesi panikletti

01.03.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu krizine girdikten sonra evi ateşe verip müdahale için gelen ekiplere ecel teri döktüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri kan ter içinde kaldı! Vatandaşlar su ve ayran ikram etti... Uyuşturucu krizine giren şahıs herkesi panikletti

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4033 Sokakta bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte oturduğu bildirilen Çağan E., kendisini içeride kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Şahıs, evin yanmasına aldırış etmeksizin balkona çıkarak aşağıda toplanan vatandaşların üzerine balkondan söktüğü mermer korkulukları ve mutfaktaki tüpü attı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin balkonundan girerek yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere ulaşmadan söndürdü.

Apartman sakinleri şahsın daha önce de uyuşturucu krizine girerek evi yakmaya çalıştığını, bu konuda defalarca şikayette bulunduklarını, evlerinde uyurken yanmaktan korktuklarını dile getirdiler.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Evde kendisini kilitleyen şahsın evden çıkarmak için apartmana giren polisler, apartman içerisindeki dumandan zehirlenme tehlikesi atlattı. Dumandan etkilenen polisler arkadaşları ve vatandaşların verdiği su ve ayran ile kendilerine gelmeye çalıştı.

Polisler tarafından aşağıya indirilen polisler tarafından zorla polis aracına bindirilerek önce hastaneye ardından da Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Karakolda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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uyuşturucu

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