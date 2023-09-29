Polis ekiplerini adeta çileden çıkardı! Sözleri 'pes' dedirtti: "Senin maaşını kim veriyor?"

Taksim’de trafik denetimine takılan M.S. isimli sürücü, polis ekiplerini adeta çileden çıkardı. Abartı egzozdan 4 bin 64 TL, emniyet kemerinden 436 TL, trafik levhasına uymamaktan 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL ceza yiyen M.S. isyan etti. Trafik polislerine tehditler savuran M.S. ekiplere, “Senin maaşını kim veriyor?” diyerek hakaret ederken, yaşanan diyaloglar saniye saniye kaydedildi.

"ABİMİ ALIP GELECEĞİM"

Abisini alıp geleceğini söyleyerek polis ekiplerini tehdit eden M.S. isimli sürücü, “5 bin TL ceza mı olur? Ben nasıl vereceğim bunu. Arabama dokunmayın, uzaklaşın arabamdan. Neden kamerayla çekiyorsun, oyuncak mı var çekiyorsun. Ben cezaya imza atmıyorum. Abimi alıp geleceğim. Bekleyin geleceğim.

"BENİM AİLEMDE GAZİ DE VAR ŞEHİT DE VAR BANA ARTİSTLİK YAPAMAZSINIZ"

Senin maaşını kim veriyor? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Kafana göre ceza yazıyorsun. Muz Cumhuriyeti mi burası? Benim ailemde gazi de var şehit de var bana artistlik yapamazsınız. Akıllı olun, karşınızda çocuk yok. Arkamdakiler geldiği zaman ‘Beyefendi kusura bakmayın’. Ne kadar ceza yazıyorsan yaz, sadakam olsun” ifadelerini kullandı.

Adam ardından arabasına binerek oradan ayrıldı. (İHA)

