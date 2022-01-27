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  4. Polis ekiplerinin zor anları! Durdurulan araçtaki alkollü kadın bir anda bağırmaya başladı

Polis ekiplerinin zor anları! Durdurulan araçtaki alkollü kadın bir anda bağırmaya başladı

27.01.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Durdurulan araç içerisindeki kadın sürücü, bir anda etrafa ve polislere bağırmaya başladı. Sürücünün 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin zor anları! Durdurulan araçtaki alkollü kadın bir anda bağırmaya başladı

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1045 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri A.Ç. idaresindeki şüpheli aracı durdurdu.

POLİSLERE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Durdurulan araç içerisindeki kadın sürücü, bir anda etrafa ve polislere bağırmaya başladı. Polislere zor anlar yaşatan kadın sürücü yapılan ölçümlerin ardından 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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ARACI BAĞLANDI

Uzun süre kadını ikna etmeye çalışan polis ekipleri, yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere sürücü A.Ç.’yi polis merkezine götürürken, araç ise çekici marifetiyle götürülerek bağlandı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Aydın
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