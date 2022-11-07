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  4. Polis hemen önlem aldı! Facianın eşiğinden dönüldü... Yan yatan bina kendiliğinden yıkıldı

Polis hemen önlem aldı! Facianın eşiğinden dönüldü... Yan yatan bina kendiliğinden yıkıldı

07.11.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta kırıcı yardımıyla yıkımına başlanan eski 112 Komuta Merkezi binası, çalışmalar esnasında ikinci katından kırıldı ve yan yattı. Polisin çevre güvenliğini almasıyla birlikte olası facianın eşiğinden dönüldü. Yan yatan bina bir süre sonra kendiliğinden devrildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sinop kent merkezinde meydana geldi. İki yıldır atıl bulunan 5 katlı eski Sinop 112 Komuta Merkezi binasında yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar sırasında bina ikinci katın ön cephesinden kırılıp yan yatarak devrilme tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri trafiği ve yaya geçişlerini keserek çevre güvenliği aldı.

BİNA KENDİLİĞİNDEN DEVRİLDİ

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Operatörün yıkımı sonlandırmasının ardından binada hareketlenme yaşandı. Bir süre sonra kendiliğinden devrilen binanın çevresinde toz bulutu oluştu. Polisin çevre güvenliği almasıyla facia önlendi. Adeta ikiye katlanan binanın hafriyatının kaldırılmasının ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop bina yıkım

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