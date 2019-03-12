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Polis her yerde onları arıyor! Sarıyer'de silah sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 01:33 | Son Güncelleme

Sarıyer'de kimliği henüz belirlenemeyen iki araçtan ateş açıldı. Silah seslerini duyan mahalleli panik içinde sokağa dökülürken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis her yerde onları arıyor! Sarıyer'de silah sesleri!

Olay, saat 23.00 sularında Sarıyer PTT Evler Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen iki otomobilden silahla ateş açıldı. Kurşunlar herhangi bir yere isabet etmezken, silah seslerini duyan vatandaşlar korku yaşadı.

Panik içinde sokağa inen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve yunus polisi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, panik yaşayan vatandaşları da sakinleştirdi. Mahalle arasında ateş açan zanlıların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silahlı saldırı

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