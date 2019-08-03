HABER

Polis kapı kapı dolaşıp uyardı! Aman dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Adana'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle birlikte sulama kanallarında artan boğulmalara karşı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aileleri uyardı.

Polis kapı kapı dolaşıp uyardı! Aman dikkat

Adana’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla bilinçsizlik ve tedbirsizlik sonucu sulama kanallarında, baraj gölünde çok sayıda vatandaş boğularak hayatını kaybediyor. Bu kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü de gerekli projeli çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan saha çalışmalarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde ekipler kapı kapı dolaşarak vatandaşları uyardı. Polis, boğulmalara karşı alınabilecek tedbirlerin ve boğulmalarda ilk yardımın anlatıldığı broşürler de dağıttı.

(İHA)

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Binali Yıldırım'a memleketinde yoğun ilgiBinali Yıldırım'a memleketinde yoğun ilgi
Antakya Medeniyetler Korosundan 14 farklı dilde konserAntakya Medeniyetler Korosundan 14 farklı dilde konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana polis sıcak hava

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlar dikkat' İcralık olabilirsiniz

Borcu olanlar dikkat' İcralık olabilirsiniz

Reynmen'den takipçisinin yorumuna ilginç yanıt!

Reynmen'den takipçisinin yorumuna ilginç yanıt!

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

Günlerdir bekletiliyorlardı, yeni gelişme yaşandı! 'Sıcaktan fenalaşan arkadaşımız var'

Günlerdir bekletiliyorlardı, yeni gelişme yaşandı! 'Sıcaktan fenalaşan arkadaşımız var'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: Yaralılar var

Küçükçekmece'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Son dakika! Çok sayıda polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi kurtarılamadı

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi kurtarılamadı

Şişli'de yangın paniği! 9 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Şişli'de yangın paniği!

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına sıkı takip: Yakalandılar

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına sıkı takip: Yakalandılar

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.