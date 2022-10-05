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Polis memuru emniyet binasında intihar etti! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama... 'Soruşturma açılmıştır'

05.10.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru E.S., emniyet binasında silahıyla kendine ateş etti. Yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan E.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklamada geldi. Yapılan açıklamada E.S'nin daha önce psikolojik destek aldığı ve intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için soruşturma açıldığı ifade edildi.

Polis memuru emniyet binasında intihar etti! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama... 'Soruşturma açılmıştır'

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru E.S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada, silahıyla kendine ateş etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memuru E.S.’nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtildi. E.S.’nin uzman eşliğinde yapılan görüşmeler sonucunda, görevine devam etmesinde sakınca görülmediğinin belirlendiği ifade edildi. Polis memuru E.S.’nin böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edildiği, bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü’nce maddi ve manevi destekte bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır" ifadeleri yer aldı.  (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul emniyet
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