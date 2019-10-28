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Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Mardin'in Ömerli ilçesinde meslektaşı olan eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi yaşamını yitirdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Ç, Yeni Mahalle'deki evinde meslektaşı olan eşi Belma ile kayınvalidesi Ümmühan Güllü'ye tabancayla ateş açtı.

Anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anne ve kızının cenazeleri otopsi için Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cinnet mardin Ömerli polis

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