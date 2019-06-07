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Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 14:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kavgayı ayırmak için gittiği olayda tabancayla vurulan 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu şehit oldu.Gaziantep’te iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Polis memuru kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

Gaziantep’te kavgayı ayırmak için gittiği olayda tabancayla vurulan 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu şehit oldu.
Gaziantep’te iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Olay, 2 gün önce Kolejtepe Mahallesi’nde meydana gelmişti. İki grup arasında silahlı kavgayı ayırmaya giden polislerden Ekrem Kurtoğlu kavga sırasında çıkan kurşunun karın bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan polis memuru Ekrem Kurtoğlu şehit oldu.

Polisi vuranlar kısa sürede yakalandı
Polisi vuran şüpheliler ise olay yerinde kaçmıştı. Ekipler, olay sonrası yaptıkları inceleme sonucu kavgaya karışan M.Ö., V.Ö., K.Ö., H.A., A.Ö. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Polis memuru için tören düzenlenecek
Hastanedeki tedavilere rağmen kurtarılamayarak şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu için bugün 15.30’da Çevik Kuvvet Müdürlüğünde tören düzenlenip, hemen akabinde Yeşilkent Mezarlığında ikindi vakti kılınacak namazın ardından şehitlikte toprağa verilecek.

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