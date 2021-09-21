Polis memuru Nazın Tuncer'i şehit etmişlerdi! "Demhat Cilo" yakalandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit eden 2 teröristten birinin geçtiğimiz yıllarda cesedi bulunmuştu. Kaçan faillerden "Demhat Cilo" kod adlı Velat O. isimli terörist 6 Eylül tarihinde terör istihbarat birimlerinin titiz çalışmaları sonucu operasyon anında kaçtığı sırada kayalıklardan düşerek sağ yakalandı.

"KANI YERDE KALMADI"

Örgüt mensubuna ait silah ve el bombaları yapılan arazi aramalarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklayan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, teröristin 13 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve şehit Tuncer’in kanının yerde kalmadığını söyledi.

(İHA)

