HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis memuru Nazın Tuncer'i şehit etmişlerdi! "Demhat Cilo" yakalandı

Polis memuru Nazın Tuncer'i şehit etmişlerdi! "Demhat Cilo" yakalandı

21.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin aranan teröristlerden biri daha yakalandı.

Polis memuru Nazın Tuncer'i şehit etmişlerdi! "Demhat Cilo" yakalandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit eden 2 teröristten birinin geçtiğimiz yıllarda cesedi bulunmuştu. Kaçan faillerden "Demhat Cilo" kod adlı Velat O. isimli terörist 6 Eylül tarihinde terör istihbarat birimlerinin titiz çalışmaları sonucu operasyon anında kaçtığı sırada kayalıklardan düşerek sağ yakalandı.

"KANI YERDE KALMADI"

Örgüt mensubuna ait silah ve el bombaları yapılan arazi aramalarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıklayan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, teröristin 13 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve şehit Tuncer’in kanının yerde kalmadığını söyledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
Sileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemediSileceğe tüneyip seyahat etti! Gören şaşkınlığını gizleyemedi
Patronunun BMW'sini çaldıPatronunun BMW'sini çaldı
Anahtar Kelimeler:
şehit pkk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.