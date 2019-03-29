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Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikletiyle TIR'a çarpan polis memuru Muammer Aktı (30), hayatını kaybetti.

Polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikletiyle TIR'a çarpan polis memuru Muammer Aktı (30), hayatını kaybetti.
Kaza, Kaynaklar Mahallesi, sebze- meyve hali yakınlarında meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muammer Aktı yönetimindeki motosiklet, kavşakta, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada Aktı, yaşamını yitirdi.
Muammer Aktı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aktı'nın cenazesi, havalimanında silah arkadaşları ve meslektaşlarının katıldığı uğurlama töreninden sonra memleketi Ordu'ya gönderildi.

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