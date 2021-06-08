Polis memuru vahşeti itiraf etti! Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Başkent Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Everard'ı öldürdüğü öne sürülen polis memuru Couzens, Old Bailey Mahkemesinde, adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını kabul etti.

Couzens, Sarah Everard'ın ölümünün sorumluluğunu da üstlendi.

TEPKİ ÇEKEN CİNAYET VE ANMA TÖRENİNE MÜDAHALE

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aynı gün Everard'ı anma törenine müdahale eden polis, en az 4 kadını gözaltına almıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek, hükümetten daha sert tedbirler almasını istemişti.

AA

