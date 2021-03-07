HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis memurunu öldüren Amerikan katil zanlılarına müebbet istemi

Polis memurunu öldüren Amerikan katil zanlılarına müebbet istemi

07.03.2021 03:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Roma Savcılığı, 2019 yılında 11 bıçak darbesiyle öldürülen polis memuru Mario Cerciello Rega’nın katil zanlısı 2 Amerikan vatandaşının ömür boyu hapsini istedi.Başkent Roma’da görülen davada Cumhuriyet Savcısı Maria Sabina Calabretta, polis memurunu öldürdüklerini itiraf eden Finnegan Lee Elder ve Cristian Gabriel Natale Hjorth hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.Zanlıların, 35 yaşındaki polis memurunu 30 saniye içinde 11 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söyleyen Savcı Calabretta, "Memur Cerciello kendini savunamadan 30 saniye içinde 70 euro ve bir tabak kokain için öldürüldü.

İtalya Roma Savcılığı, 2019 yılında 11 bıçak darbesiyle öldürülen polis memuru Mario Cerciello Rega’nın katil zanlısı 2 Amerikan vatandaşının ömür boyu hapsini istedi.
Başkent Roma’da görülen davada Cumhuriyet Savcısı Maria Sabina Calabretta, polis memurunu öldürdüklerini itiraf eden Finnegan Lee Elder ve Cristian Gabriel Natale Hjorth hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.
Zanlıların, 35 yaşındaki polis memurunu 30 saniye içinde 11 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söyleyen Savcı Calabretta, "Memur Cerciello kendini savunamadan 30 saniye içinde 70 euro ve bir tabak kokain için öldürüldü. Katiller kurbanının ne durumda olduğuna bakmaksızın kaçıp bıçağı sakladılar." ifadelerini kullandı.
Polis memuru Mario Cerciello Rega, 25 Temmuz gecesi bir uyuşturucu satışı ihbarı üzerine gittiği Roma’nın Trastevere bölgesinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı varMuğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Esmaü'l Hüsna, Allah'ın 99 ismi nedir?Esmaü'l Hüsna, Allah'ın 99 ismi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Nurgül Yeşilçay Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

39 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte detaylar...

39 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte detaylar...

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Meteoroloji'den Türkiye geneli için önemli uyarı

Meteoroloji'den Türkiye geneli için önemli uyarı

Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Muğla'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bursa’da kayıp alarmı! 35 saattir haber alınamayan genç her yerde aranıyor

35 saattir haber alınamayan genç her yerde aranıyor

Ahmet Yüce Ocaklı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ahmet Yüce Ocaklı hayatı

'Samsun'da sokak ortasında dövülen kadın' olayı sonrası Adalet Bakan Gül devreye girdi

Skandal görüntüler sonrası Adalet Bakan'ı Gül devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü

Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.