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  4. Polis memurunun aracını kundaklamıştı! Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı

Polis memurunun aracını kundaklamıştı! Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı

21.10.2024 23:04
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru H.K'nin evinin önünde park halindeki hafif ticari aracı kundaklayan Yaşar Ö.n, polis ekiplerince yakalandı. Aralarındaki husumetten dolayı aracı kundakladığı öne sürülen Yaşar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Polis memurunun aracını kundaklamıştı! Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru H.K.'nin evinin önünde park halindeki hafif ticari aracında yangın çıktı.

ARACI KÜLE DÖNDÜRDÜ

Alevler kısa sürede yanındaki iki otomobile de sıçradı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, diğer iki otomobilde zarar oluştu.

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TUTUKLANDI

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şapkalı bir kişinin elinde bidonla aracın yanından koşarak uzaklaştığını, ardından da yangının başladığını belirledi. Ardından kimliği belirlenen şüpheli Yaşar Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Aralarındaki husumetten dolayı aracı kundakladığı itiraf ettiği sürülen Yaşar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Konya
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