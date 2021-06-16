"Polis peşimizde bizi kurtar" dediler, sonrası korkunç

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde 10 Haziran’da su ısıtıcısını tamir ettiren Mehmet Şerif Gündüz (71), iş yerinden çıkıp otomobiline bindi. Bu sırada aracına binen tanımadığı iki gençten biri, cebinden çıkardığı bıçağı Gündüz’ün boğazına dayayıp, “Adam yaraladık. Polis peşimizde yakalanmamak için hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Sür arabayı” dedi. Bunun üzerine Gündüz, aracını çalıştırıp, bölgeden ayrıldı. Seyir halindeyken cebindeki 300 TL’yi gasp eden şüphelilerden biri, Gündüz’ü tehdit ederek daha fazla para vermesini söyledi. Gündüz de cep telefonuyla kızını arayıp, şüphelilerin verdiği IBAN numarasına 5 bin TL göndermesini istedi. Daha sonra şüpheliler, Adana Merkez Otogarı’nda inerek kaçtı.

Bu olaydan iki gün sonra Güzelyalı Mahallesi’nde marketten alışveriş yapan Mustafa Aydoğan (34), evine gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada arka koltuğa binen tanımadığı bir kişi aynı yöntemle Aydoğan’ın kendisini götürmesini söyledi. Seyir halindeyken Aydoğan’ın cebindeki 500 TL’yi gasp eden şüpheli, cüzdandaki hesap kartını görünce ATM'ye sürmesini istedi. Banka şubesi önünde aracını park eden Aydoğan’ın cep telefonunu alıp, ellerini direksiyona kelepçeleyen şüpheli, hesaptan 3 bin TL para çekip, araca döndü. Kendisini Adana Merkez Otogarı’na bıraktıran şüpheli kaçtı. İki olayda da zanlıların otomobile binip inmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.