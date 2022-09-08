Polis, şüphelendi! Çekilen röntgende her şey ortaya çıktı... Kapsül haline getirip yutmuşlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum yolunda aracı durdurdu. Polis, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi.
Muayene ve röntgeni çekilen İran uyruklu A.F. ve S.G'nin 558,83 gram eroni 64 kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
(DHA)
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