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  4. Polis, şüphelendi! Çekilen röntgende her şey ortaya çıktı... Kapsül haline getirip yutmuşlar

Polis, şüphelendi! Çekilen röntgende her şey ortaya çıktı... Kapsül haline getirip yutmuşlar

08.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik maddeyle mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan kişi ve araçlara yönelik çalışmalarına devam ederken şüphe üzerine durdurulan araçta hastaneye götürülen iki İran uyruklu kişinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ali F. ile Saman G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis, şüphelendi! Çekilen röntgende her şey ortaya çıktı... Kapsül haline getirip yutmuşlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum yolunda aracı durdurdu. Polis, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi.

KAPSÜL HALİNE GETİRİP YUTMUŞLAR

Muayene ve röntgeni çekilen İran uyruklu A.F. ve S.G'nin 558,83 gram eroni 64 kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA-20220908-28839836-28839834-ERZURUMDA_YUTTUKLARI_EROINLE_YAKALANAN_2_YABANCI_UYRUKLU_TUTUKLANDI

(DHA)

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