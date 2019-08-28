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Polis, şüpheli çanta meraklılarını uzaklaştırmakta zorlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da bir okulun demir korkuluklarına asılı bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı.

Polis, şüpheli çanta meraklılarını uzaklaştırmakta zorlandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir okulun demir korkuluklarına asılı bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeye ile patlatılan çanta boş çıkarken, polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.
Kent merkezinde bir okulun demir korkuluklarına asılı bırakılan çanta, bomba paniğine neden oldu. Şüpheli çanta ihbarıyla Atatürk Bulvarını trafiğe kapatan polisler, araç ve vatandaşların geçişine izin vermedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetlerini giyerek çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra çanta, fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın içinin boş olduğu görüldü.
Ekipler şüpheli çantayı incelerken toplanan meraklı kalabalık ise polise zor anlar yaşattı. Polislerin, vatandaşı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen bu uyarıyı dikkate almayanlar, cep telefonları ile şüpheli çantayı görüntülemekte ısrar etti. Çanta daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Polis, şüpheli çanta meraklılarını uzaklaştırmakta zorlandıPolis, şüpheli çanta meraklılarını uzaklaştırmakta zorlandıPolis, şüpheli çanta meraklılarını uzaklaştırmakta zorlandıPolis, şüpheli çanta meraklılarını uzaklaştırmakta zorlandı

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