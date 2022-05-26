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POLİS TAYİNLERİ 2022! EGM Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

26.05.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis tayin tarihleri ve atama sonuçları için araştırmalar başladı. Atama sonuçlarını bekleyenler gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Komiser, Başkomiser ve Emniyet Müdürü terfi sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasından sonra Polis tayin atama sonuçları ve tayin yerleri gündeme geldi. İşte EGM Polis tayinlerine dair detaylar!

POLİS TAYİNLERİ 2022! EGM Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

Polis tayin atama sonuçları gündemde yer alıyor. EGM polis tayin tarihleri ve atama sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Geçtiğimiz hafta Komiser, Başkomiser ve Emniyet Müdürü terfi sonuçlarının EGM tarafından yayınlanmasının ardından gözler Polis yer değiştirme ve atama sonucuna çevrildi. Tayin başvurusu yapan polisler atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte, Polis yer değiştirme ve atama sonucu hakkında merak edilenler...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tayin için başvuruda bulunan EGM personelleri, her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen tayin sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz yıl yer değiştirme işlemleri ve 21 bin 526 atama işlemleri 2 Haziran 2021 tarihinde ilan edilmişti.

Polis tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Polis tayin atama sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mayıs-Haziran döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.

POLİS TAYİNLERİ 2022! EGM Polis tayinleri açıklandı mı? Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis tayin atama sonuçları, başvuru yapan polislerin cep telefonu numaralarına SMS yöntemi ile gönderilecek. Ayrıca sonuçlara, POLNET sistemi üzerinden de erişim sağlanabilecek.

Ataması gerçekleştirilen polisler Pol-Net sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile atama sonuçlarına ulaşabilecekler. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet amiri ile emniyet müdürü rütbesindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek. Nitekim halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimizde görev yapan yaklaşık 62 bin personelimiz yapılan değişiklikteki sürelere tabi olacak ve bu durumdan yararlanacaktır. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan personelimiz ise artıştan etkilenmeyecektir.

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