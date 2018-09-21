Polis üç yıldır peşindeydi! Seri kedi katili bakın kim çıktı?

Araştırmaya dahil olan polis memurlarından Stuart Orton, "ülkeyi dolaşarak kedileri öldüren kişilere" dair ortaya atılan iddiaların artık bir geçerliliği olmadığını, hayvan sahiplerinin bundan sonra hayvanlarının gece dışarı çıkmasında gönüllerinin rahat olmasını umut ettiğini söyledi.

Ancak yapılan araştırmalar sonucunda artık bir polis soruşturmasının yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Polis memuru Amanda Pearson, her bir şikayetin tek tek ele alındığını, bu yüzden dosya kapsamında çalışan memurların üzerinde büyük bir iş yükü olduğunu dile getirdi.

Polis, 2015'ten beri aldığı 400 şikayeti artık bir suç kapsamında ele almayacak.

Kedilerin parçalanmasının arkasında ise tilkilerin olduğu belirtiliyor.

Londra Polis Teşkilatı Scotland Yard, kedi ölümlerinin, kedilerin kendi aralarındaki kavgalardan ve araba kazalarından olduğunu düşünüyor.

İngiliz polinin araştırmaları, zannediliği gibi bu olayın arkasında bir insanın olmadığını ortaya koydu.

GÖNÜLLÜLER KARŞI ÇIKIYOR

İngiliz polisi araştırmasını, kedi ölümlerinin peşini bırakmayan Snarl adındaki gönüllü grubu ile işbirliği içinde yürüttü.

Ancak Snarl yayımladığı bildirisinde polisin açıklamasından ötürü şaşkınlık duyduklarını, son üç yıl içinde kedi ölümlerinin arkasında bir insan olduğunu gösteren kanıtlara ve uzman görüşüne sahip olduklarını söyledi.

Üç yıllık soruşturma sırasında kedi katilini bulana 10 bin sterlin vaat edildiği olmuştu.

Cesedi yol kenarında parçalanmış olarak bulunan Ivy'nin sahibi Naomi, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu olayın ardından günlerce ağladığını, depresyon ve kaygı ile mücadele için işinden üç hafta izin almak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Kabus gördüğünü ve uyuyamadığını belirtmişti.



