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Polis ve askerler Çanakkale Zaferi için sahneye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

Sinop'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Kınalı Kuzular ve Çanakkale 1915" konulu tiyatro oyunu sahnelendi - Oyuncuların bir bölümünü polis ve askerlerin oluşturduğu tiyatro gösterisi beğeni topladı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sahnelenen ve oyuncularının bir bölümü polis ile askerlerden oluşan "Kınalı Kuzular ve Çanakkale 1915" konulu tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı.

Sinop Valiliği koordinesinde Telvin Sanat Akademisi tarafından hazırlanan "Kınalı Kuzular ve Çanakkale 1915" adlı tiyatro oyunu Kültür Merkezi Salonu'nda izleyici ile buluştu.

Emre Kiraz'ın yazdığı, Gülbahar Karasuman Karslı'nın yönettiği oyunda polis ve askeri personel de rol aldı.

Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı ve yaklaşık bir saat süren oyun izleyenlerin beğenisini topladı.

Vali Köksal Şakalar, gösterinin ardından oyuncuları tebrik ederek çiçek takdim etti.

Şakalar, burada yaptığı konuşmada, özellikle gençlerin tarihlerini iyi okumaları ve anlamaları gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına işaret eden Şakalar, "Bugün orada bir terörist çıkıyor ve Müslümanları öldürürken, Kosova'yı söylüyor, İstanbul'u söylüyor, Ayasofya'ya haç takmaktan bahsediyor. İşte bunu iyi anlamak ve iyi analiz etmek lazım. Ben bu güzel oyun için sahne alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok ama çok anlamlı bir gece yaşadık." diye konuştu.

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asker Ayasofya Çanakkale Zaferi polis sinop

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