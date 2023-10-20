Polis ve bekçileri ağır yaralamıştı! Hafriyat kamyonu dehşetinde yeni görüntü

İstanbul'da gece meydana gelen olayda Sancaktepe Paşaköy tır garajından babasına ait hafriyat kamyonunu çalarak dehşet saçan 22 yaşındaki S.A'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dün gece yaşanan olayın ilk anlarında tır garajında bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babasına ait hafriyat kamyonunu çalmaya çalışan S.A'nın kendisine engel olmak isteyen babası İ.H.A'yı darp ederek aracı anne ve babasının üzerine sürdüğü görüldü.

Yaşanan bu dehşet anlarında uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen S.A, Sancaktepe'de bulunan tır garajından çalmaya çalıştığı hafriyat kamyonuyla kendisine engel olmaya çalışan anne ve babasını defalarca ezmeye çalıştı.

Kamyonla ileri-geri manevralar yapan S.A, babasının kamyonun kapısına tutunmasına aldırış etmeden aracıyla kaçmaya çalıştı. yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





