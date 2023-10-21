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  4. Polis yeleğiyle milyonluk gasp! Kimliğinin sahte olduğunu söyleyince dehşeti yaşadı

Polis yeleğiyle milyonluk gasp! Kimliğinin sahte olduğunu söyleyince dehşeti yaşadı

21.10.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da, biri polis yelekli 3 kişi, Fatih'te, iş hanında bulunan kuyumcu ofisine geldi. Kuyumcu çalışanına sahte polis kimliği gösteren soyguncu, daha sonra çalışanı darp ederken diğer şüpheli ise kasada bulunan 200 bin Türk Lirası ve 50 bin dolar alıp kaçtı. Polis yelekli şüpheli ise kuyumcu çalışanı ve iş hanındaki esnaf tarafından yakalandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis yeleğiyle milyonluk gasp! Kimliğinin sahte olduğunu söyleyince dehşeti yaşadı

İstanbul'da olay, 19 Ekim tarihinde 14.30 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Muhammed K. isimli kuyumcu çalışanı Laleli'de bulunan bir dövizciden para alıp ofise gitti.

KİMLİĞİN SAHTE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Muhammed K.'nin ardından biri polis yelekli 3 kişi ofise geldi. Ofise giren polis yelekli şüpheli, Muhammed K.'ye polis kimliği gösterdi. Muhammed K. kimliğin sahte olduğunu söyleyince saldırıya uğradı.

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200 BİN TL VE 50 BİN DOLARI ALDI

Polis yelekli şüpheli, kuyumcu çalışanını darp ederken diğer şüpheli ise kasada bulunan 200 bin Türk Lirası ve 50 bin doları aldıktan sonra kapıdan bekleyen şüpheliyle birlikte kaçtı.

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POLİS YELEKLİ OLAN YAKALANDI

Kuyumcu çalışanı Muhammed K. ise polis yelekli şüphelinin peşini bırakmayınca iş hanında bulunan diğer esnafla birlikte şüpheliyi yakaladı.

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İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri esnafın yakaladığı şüpheliyi gözaltına alırken kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"SAHTE POLİS KİMLİĞİ GÖSTERDİLER"

Olayı anlatan Muhammed K., "Laleli'de bir döviz bürosundan ödeme alıp ofise geldim. Yaklaşık 10 dakika sonra geldiler. Kameradan baktığımda birinin üzerinde polis yeleği vardı, ben de kapıyı açtım. İçeri girip kendilerini polis olarak tanıtıp araştırma yapacaklarını söylediler. Kimlik sorunca sahte polis kimliği gösterdiler. Kimliğin sahte olduğunu fark edip söyleyince beni darp ettiler ve kasayı açıp parayı aldılar.

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"PARAYI ÇALANDAN HABER YOK"

50 bin dolar ve 200 bin lira çaldılar. Biri parayı alıp kaçtı diğeri de zaman kazanmak için beni tuttu. Ben merdivenlerde onu tuttum ve diğer esnaf da gelince polis yelekli kişiyi yakaladık. Polisler yakaladığımız kişiyi gözaltına aldı. 3 kişilerdi kapıda bekleyen ve parayı çalandan henüz haber yok" dedi.

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(DHA)

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