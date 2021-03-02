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Polise yakalanınca çaldıklarını teslim etti

02.03.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde evden hırsızlık olayında cep telefonu, cüzdan çalan şahıs polis ekiplerine yakalanınca, çaldığı malzemeleri kendi rızası ile hemen teslim etti.Süleymanpaşa İlçesinde evden hırsızlık olayı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde evden hırsızlık olayında cep telefonu, cüzdan çalan şahıs polis ekiplerine yakalanınca, çaldığı malzemeleri kendi rızası ile hemen teslim etti.
Süleymanpaşa İlçesinde evden hırsızlık olayı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin araştırma başlatarak şüphelilerin peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucunda , hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahsın S.K. olduğu tespit edildi. Aydoğdu Mahallesinde yakalanan S.K.’ye çalmış olduğu malzemeler sorulduğunda, şahıs hırsızlık malı malzemeleri görevlilere rızaen teslim etti. Malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile müştekiye teslim edildi. S.K.’ye gerekli işlemlerin yapılması için Çarşı Polis Merkezine teslim edildi.

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