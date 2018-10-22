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Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 07:36 | Son Güncelleme

'Konuşacak kimsem yoktu' diyerek bir yılda 155 Polis İmdat hattını 45 bin 210 kez aradığı belirlenen Şeref Can isimli vatandaş hakkında, kamu faaliyetini engellediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası istendi.

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 55 yaşındaki Şeref Can isimli bir vatandaşın bir yıl boyunca 155 Polis İmdat Çağrı Merkezi'ni binlerce kez aradığı belirlendi. Can, personel moral ve motivasyonunu lüzumsuz konuşmalarla meşgul ettiği gerekçesiyle Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne ihbar edildi. Hazırlanan raporda Can'ın 15.05.2017 ile 15.05.2018 arasında çok sayıda arama yaptığı, herhangi bir ihbarda bulunmadığı ortaya çıktı.

'KONUŞACAK KİMSEM YOKTU'

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şeref Can, "Yaklaşık iki yıl önce eşimden boşandım. Sürekli alkol tüketiyordum. Psikolojik olarak bunalıma girdiğim için ve konuşacak kimsem olmadığından dolayı polis ihbar hattını aradım. Çok pişmanım bir daha yapmayacağım" dedi.

HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Can hakkında, 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ni 45 bin 210 kez arayarak kamu kurum faaliyetini engellediği gerekçesiyle dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen Can, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
155 Polis İmdat polis

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