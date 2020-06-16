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Polisi gören panikle maskeye sarıldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Düzce'de zorunlu tutulmasına rağmen maskesiz dışarıda zaman geçiren vatandaşlar, polisle karşılaşınca panik yaşadı. Koronavirüs salgını nedeniyle önlem amaçlı getirilen kuralı önemsemeyen vatandaşlar, ceplerinde taşıdıkları maskelerini çıkarıp yüzlerine taktılar.

Düzce'de maskesiz gezmek yaslanırken, vatandaşların özellikle şehrin kalabalık sokak, cadde ve parklarında yasağa uymadıkları gözlenmeye başladı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesiz gezenleri uyardı. Yasağa uymayan çoğu vatandaş, polisleri görünce cezai işleme maruz kalmamak için ceplerindeki maskeleri çıkarak taktı. Maskesini çenesinin altına takan vatandaşlar da uyarılarak maskelerini kurallara uygun takmaları istendi. Polis ekipleri, maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ise maske verdi. (DHA)

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