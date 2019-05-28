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Polisi şehit eden sanık: Sevgilimin eşinin adamları sandım

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil polis memuru İlhan Odabaşı'yı (41) av tüfeğiyle başından vurarak şehit eden Mustafa Develi (38) hakim karşısına çıktı.  Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Odabaşı, "Polisleri, yasak aşk yaşadığım sevgilimin eşinin adamları sandım.

Polisi şehit eden sanık: Sevgilimin eşinin adamları sandım

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kimlik kontrolü yapmak isteyen sivil polis memuru İlhan Odabaşı'yı (41) av tüfeğiyle başından vurarak şehit eden Mustafa Develi (38) hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Odabaşı, "Polisleri, yasak aşk yaşadığım sevgilimin eşinin adamları sandım. Komando tarzında, özel eğitimli birileri gibi duruyorlardı. Korkutmak amacıyla bir el ateş ettim. Vicdanım sızlıyor" dedi.
Merkez Kocasinan İlçesi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref K., 5 Şubat gecesi devriye görevine çıktı. Polis memurları saat 23.30 sıralarında da Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde karşılaştıkları Mustafa Develi'yi, 'şüpheli' bulup, kimlik kontolü için durdurdu. Ancak Develi kaçmaya başladı. Polis memurları da peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Develi, montunun içine gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Başından vurulan polis memuru İlhan Odabaşı, ağır yaralandı. Odabaşı, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Olay yerine gelen takviye ekipler tarafından bir okulun bahçesinde gizlenirken yakalanan Mustafa Develi ise tutuklanarak, cezaevine konuldu. Develi hakkında, 'kamu görevlisini kasten öldürme', 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla adam öldürme', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama', 'silahla kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'SÜREKLİ ETRAFIMI KONTROL EDİYORDUM'
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Develi ile şehit İlhan Odabaşı'nın eşi Dilek Odabaşı, oğlu Ahmet Kaan Odabaşı ve olay gecesi Odabaşı'nın yanında olan mesai arkadaşı Şeref K. hazır bulundu.
Yasak aşk yaşadığı D.E.'nin eşi A.E. tarafından tehdit edildiğini, polis memurlarını da A.E.'nin adamları zannettiğini öne süren Mustafa Develi, "D. ile geçen yıldan itibaren yasak ilişkimiz vardı. Eşi, ilişkimizi öğrenince beni tehdit etmeye başladı. Eve, kardeşime evin önünde biri olup olmadığını sorup öyle gidiyordum. Sürekli çevremi kontrol ediyordum. Gizlice gittiğim evimden çıkarken, av tüfeğimi aldım. Apartman önünde bir aracın beklediğini, içinde bir kaç kişi olduğunu gördüm. Araçtakilerin A.E. olabileceğini düşündüm" dedi.
'VİCDANIM SIZLIYOR'
Vicdan azabı çektiğini söyleyen Develi, "Elinde silah olan biri vardı. 'Gelme, gelirsen vururum, uzaklaş' dedim. Uzaklaştı. Hala olayın etkisi altındayım. Vicdanım sızlıyor. İsabet almaksızın, korkutmak amacıyla bir kez ateş ettim. Ardından da korkuyla oradan uzaklaştım. Ambulans sesini duyunca elim ayağım kesildi. Emekleyerek, kömürlüğe doğru gittim. İki-üç dal sigara içtim. Ne olduğunu, ne yaptığımı anlayamadım. Olay sırasında siren çalmadı. Kendilerini polis olarak tanıtmadılar. Kömürlükten polisler, beni aldılar" diye konuştu.
'DURMASINI İSTEDİK, KAÇMAYA BAŞLADI'
Ölen İlhan Odabaşı ile devriye görevinde olan polis memuru Şeref K. ise, siren çaldıklarını belirterek, "Yolda tek başına yürüyen bir kişi gördük. Şüphelendik. GBT yapmak istedik. Siren çalarak, durmasını istedik. Kaçmaya başladı. Bana doğru iki el ateş etti. İlhan beni geçerek, peşinden gitti. Havanın karanlık ve çevrede vatandaşlar olması nedeniyle silahımı kullanamadım. Mustafa'nın boynunda asılı şekilde av tüfeği vardı. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
ŞEHİDİN EŞİ: O DELİKTEN ÇIKAMASIN
İlhan Odabaşı'nın eşi Dilek Odabaşı da "Ömür boyu müebbet alarak, o delikten çıkamamasını istiyorum. Ölene kadar şikayetçiyim. Üç evladımı babasız bıraktı" dedi.
Duruşmada Mustafa Develi'nin aşk yaşadığı iddia edilen D.E. ile kocası A.E.'nin de aralarında olduğu 4 tanık dinlendi. Mustafa Develi ile aşk yaşadıklarını doğrulayan D.E., eşi A.E.'nin Develi'yi tehdit ettiği iddialarının ise gerçek olmadığını söyledi. A.E. de Mustafa Develi'nin yalan söylediğini öne sürerek, "Hiçbir şekilde tehdit etmedim. İşlediği suça kılıf uydurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Duruşma savcısının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için ertelendi.

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Polisi şehit eden sanık: Sevgilimin eşinin adamları sandımPolisi şehit eden sanık: Sevgilimin eşinin adamları sandım

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