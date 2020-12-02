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'Polisi seviyorum' dedi ama cezayı yedi

02.12.2020 08:30 | Son Güncelleme:
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'Polisi seviyorum' dedi ama cezayı yedi

Bursa’da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden köprü altında alkol alan gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerini karşısında görünce ‘Polis Online, polisi seviyorum, polis olacağım’ diyen genç, ceza yemekten kurtulamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Batçığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, Merinos Köprüsü’nün altında alkol alan H.Ö.(27) ‘i fark etti.

'POLİSİ SEVİYORUM, POLİSİ OLACAĞIM'

Polis ekiplerini karşısında gören H.Ö., ‘’Ooo polis online, polisi seviyorum, polis olacağım’ diye tepki verdi.

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CEZAYI YEDİ

İşlem yapılmak üzere karakola götürülen H.Ö.’ya, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ suçunda 3 bin 186 lira para cezası uygulandı.

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H.Ö.’ya daha öncede maske takmamak suçundan ceza uygulandığı belirtildi.

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(İHA)


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