Polisi telsizle öldüresiyle dövmüştü! "Olayı daha sonra medyadan öğrendim" dedi

Saat 04.30 sıralarında yaşanan olaya, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi Numan U. (29) müdahale etti. Numan U., saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kadir B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Kadir B., tutuklandı. Kadir B., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, yaralanan polis memuru Ali Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

"OLAYI DAHA SONRA MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Aşırı alkollü olduğu için olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Kadir B., “Net olarak hatırladığım bir şey yok. Aşırı alkollüydüm ve telefonda husumetli olduğum kişilerle konuşuyordum. Olaylara dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayı daha sonra medyadan öğrendim. Mahkeme huzurunda müştekilerden özür dilemek istiyorum. Olayda telsiz ve kaymakamlık aracında meydana gelen zararı da karşılamak istiyorum. Çok pişmanım” dedi.

Sanık savunmasının ardından polis memuru Ali Ü.’nün avukatı adli kontrol şartının kaldırılmasını isteyerek, Kadir B. hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kadir B.’nin tutuksuz yargılanmasına ve hakkında bulunan adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)

