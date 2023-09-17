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Polisin dikkati cinayeti önledi! Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı

17.09.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da adliye çevresinde güvenlik önlemi alan motosikletli yunus timlerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ile 3 dolu şarjör ele geçildi. Yapılan kimlik sorgusunda kişinin, dün eşi tarafından öldürülen Ayşe Altan’ın (31) kardeşi H.G. (29) olduğu belirlendi. H.G.'nin adliyeye çıkarılacak eniştesi Abdülhamit Altan’ı (30) öldürmek için beklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Polisin dikkati cinayeti önledi! Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi. Polisin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli gözaltına alındı. Çiftin 4 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Ayşe Altan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

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ENİŞTESİNİ VURMAK İÇİN BEKLİYORMUŞ

Diyarbakır Adliyesi çevresinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus timleri dün hareketlerinden şüphelendikleri 1 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada 1 tabanca ve 3 dolu şarjör ele geçirildi.

Şüpheli H.G.'nin, eşi Abdülhamit Altan tarafından öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ablasını öldüren eniştesini vurmak için beklediği öğrenildi. H.G. emniyete götürülürken, Abdülhamit Altan’ın işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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cinayet Diyarbakır pusu

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