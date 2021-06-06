Polisin dövdüğü kadının ifadesi ortaya çıktı! Doktordan şoke eden sözler

Esenyurt'ta 20 Aralık 2020'de bir site içinde dolaşan kadının, polis tarafından darp edilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yaşananlarını anlatan Gökçe Yaşar (32), "Yaşadığım site içerisinde, arkadaşımın evinden çıktım kendi evime giderken benim arkamdan polis girdi siteye ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu, kaba bir üslupla. Evime gittiğimi söyledim. Daha sonra araçtan indi ve benden kimlik sordu. Tabii bu arada bana küfürler ediyor. Kimliğimin yanımda olmadığımı ve üzerimde şort olduğunu, eve gidersek kimliğimi alabileceğimi ve şortumu değiştirip karakola gidebileceğimizi söyledim. Bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Benim göğüs kafesime oturup beni etkisiz hale getirdi. Dakikalarca beni darp etti. Zaten belli bir süre sonra bilincim kapandı benim. Daha sonra beni ters kelepçe yaparak ekip otosuna bindirdi. Ekip otosunda da beni gidene kadar darp etti" ifadelerini kullandı.

"DOKTOR AZ BİLE BENZETMİŞSİNİZ DEDİ"

Yaşar, "Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdüler beni. Orada beni hiç muayene bile etmeden darp raporu da vermediler. Sadece burnumda çizik olduğu söylendi. Oradaki doktor 'Ne oldu bunu az benzetmişsin' diyerek benim üzerime yürüdü. Daha sonra beni tekrar karakola götürdüler, sabah 7'de karakoldan çıktım ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti ve oradan darp raporu aldım. Bunlar iki kişilerdi. Görüntülerde de var zaten, üç tane de güvenlik tepemde sadece bekliyorlar. Polis güvenliğin üstü olduğu için güvenlikler bir tepkide bulunamıyor. Şu an bekliyorum ve onun ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.