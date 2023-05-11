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  4. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi başından vuruldu: hastanede öldü

Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi başından vuruldu: hastanede öldü

11.05.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde Semih Gürler, ihbar üzerine gelen ve 'dur' ihtarına uymadığı için polis memuru F.Y. tarafından başından vuruldu. Gürler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi başından vuruldu: hastanede öldü

Olay, saat 20.30 sıralarında Güney Mahallesi 1161 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, gelen ihbara giden polislerden F.Y., kendisine mukavemet eden ve 'dur' ihtarına uymayan Semih Gürler'e ateş açtı. Gürler, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Gürler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Semih Gürler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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