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Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler sıkı takip sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 08:14 | Son Güncelleme

Bursa’da polisin "dur" ihtarına uymayan üç hırsızlık şüphelisi sokak üzerinde kaçarken park halindeki araca çarptı. Aracı bırakıp kaçmaya çalışan şüpheliler, 1 saatlik takip sonucu farklı sokaklarda yakalandı. Mahalle sakinleri olayı şaşkın şekilde evlerinin balkonundan izledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 hırsızın her birine, 3 bin 150 lira da cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sırasında Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesinden hafif ticari araçla çıkan 3 genci gören polis ekipleri ’dur’ uyarısı yaptı. Uyarıyı dikkate almayan şüpheliler, hızla kaçmaya başladı. Polisin kendisini takip ettiğini anlayan şüpheliler, Varto Sokak üzerine gelerek park halindeki araca çarptı. Şüpheliler aracı bırakıp ara sokaklara kaçtı. Bir saatlik nefes kesen takip sonucu polisler S.A (21) , Y.A (23) , H.G (23) farklı sokaklarda yakaladı. S.A (21) , Y.A (23) , H.G (23), ekip aracına bindirilirken mahalle sakinleri sesleri duyunca evlerinin balkonuna akın etti. Ne olduğunu anlamayan mahalle sakinleri şaşkın bir şekilde olayı balkondan izledi. Yapılan araştırmada hırsızların hafif ticari aracı Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesinde bir iş yeri önünden çaldığı belirlendi. S.A (21) , Y.A (23) , H.G’nin (23) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri içinde üç zanlıya 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağı bildirdi. Cezaları ödemeyen kişiler hakkında e-haciz işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sahibinin yasak bitiminde aracını otoparktan teslim alacağı belirtildi.

(İHA)

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