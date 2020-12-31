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  4. Polisin ele geçirdiği ‘cinsel içerikli +18’ yazılı çikolata bu kadarına pes dedirtti

Polisin ele geçirdiği ‘cinsel içerikli +18’ yazılı çikolata bu kadarına pes dedirtti

31.12.2020 16:11 | Son Güncelleme:
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Polisin ele geçirdiği ‘cinsel içerikli +18’ yazılı çikolata bu kadarına pes dedirtti

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada binlerce adet kaçak cinsel içerikli hap başta olmak üzere ve çeşitli ürünler ele geçirdi.

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada binlerce adet kaçak cinsel içerikli hap başta olmak üzere ve çeşitli ürünler ele geçirdi. Ele geçirilen ürünler arasında ‘cinsel içerikli +18’ yazılı çikolata ise bu kadarına pes dedirtti.
Edinilen bilgilere göre, operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında 33 NVY 27 plakalı ticari bir aracı durduruldu. Araçta yapılan aramalarda tamamı gümrük kaçağı olmak üzere 7 bin 113 adet cinsel içerikli hap, 645 adet cinsel içerikli jel, 350 adet cinsel içerikli macun, 330 adet cinsel içerikli krem, 127 adet cinsel içerikli sprey, 116 adet cinsel içerikli çikolata, 72 adet gümrük kaçağı kına, 48 adet cinsel içerikli damla ele geçirildi.
Olayın ardından M.H. (58) isimli şahıs gözaltına alındı.

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