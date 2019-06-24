HABER

Polisle çatışan hırsızlık zanlıları serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı camını kırdıkları araçtan çalıp kaçarken polisle çatışan ve Sivas'ta yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi - Mahkeme heyeti suçunu itiraf eden Azer M'yi, 10 gün içinde camını kırdığı aracın zararı ile Mesut P'nin parasını ödeyeceğini taahhüt etmesinin ardından, adli kontrolle serbest bıraktı

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı camını kırdıkları araçtan çalıp kaçarken polisle çatışan ve Sivas'ta yakalanan 3 zanlı, serbest kaldı.

Merkez Onikişubat ilçesinde 20 Haziran'da takip ettikleri Mesut P'nin ev almak için bankadan çektiği parayı, aracın camını kırıp çalan, kaçarken polisle çatışan ve Sivas'ın Kangal ilçesinde yakalanan 10 zanlıdan Azer M. (18), Seyhan M. (40) ve Leyla B. (42), Kahramanmaraş'taki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme heyeti, 9 suçtan kaydı bulunan ve suçunu itiraf eden Azer M'yi, 10 gün içinde camını kırdığı aracın zararını karşılayacağı ve çaldığı parayı ödeyeceğini taahhüt etmesi üzerine, adli kontrol şartlarını uygulayarak serbest bıraktı.

Öte yandan 40 suçtan sabıkası olan Seyhan M. ve 42 sabıkası bulunduğu öğrenilen Leyla B. ise serbest bırakıldı.

Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün Sivas'taki işlemlerinin sürdüğü, 4'ünün daha önce tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerin çeşitli illerdeki banka şubeleri ve tapu dairelerinin önlerinde bekleyerek hırsızlık yapan bir çetenin mensubu olduğu öne sürüldü.

Mesut P'nin 20 Haziran Perşembe ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı aracının camını kırarak çalıp 35 AGH 573, 71 AAJ 804 ve 40 BE 787 plakalı araçlarla kaçmaya çalışan zanlılar, kendilerini takip eden polis ekipleriyle çatışmış, çatışma sırasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralanmıştı.

PARTNER Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler
Kazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildiKazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildi
LÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyorLÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç camı kırarak hırsızlık hırsızlık Kahramanmaraş onikişubat

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın davası başladı, mağdurların sözleri kan dondurdu

Gezi Parkı eylemleri davasında duruşma yarına ertelendi

Gezi Parkı davasında sanıklar savunma yaptı!

Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

Camide genç kızı taciz eden sapık, 'Şeytana uydum' demişti! İğrenç olayda karar verildi

Rize'de bir kişi "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi

Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.