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Polisle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen eski milletvekili İhsan Barutçu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Yalova’da polis ekipleri tarafından, yaya geçidinde bekleyenlere yol vermediği için daha önce MHP’den ihraç edilmiş olan eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’ya 598 TL ceza yazıldı. Ceza yazılmasına sinirlenen İhsan Barutçu ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Peki, İhsan Barutçu kimdir?

Polisle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen eski milletvekili İhsan Barutçu kimdir?

İhsan Barutçu Yalova’da polis ekipleriyle yaşadığı tartışma nedeniyle yeniden gündeme geldi. DHA haberine göre aracıyla seyir halinde giderken yaya geçidinde bekleyenlere yol vermediği için aracı durdurulan İhsan Barutçu’dan polis ekipleri, ehliyet ve ruhsat istedi. İhsan Barutçu ise polis ekipleri tarafından ceza yazılacak olmasına sinirlendi. Ekiplerle tartışmaya giren Barutçu’ya polis ekipleri, trafik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesileceğini belirtti.

İhsan Barutçu ise buna bir kez daha sinirlenip ekiplere; “Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ’cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz” dedi. Yine de İhsan Barutçu’ya “yaya geçidinden geçmek üzere bulunan yaylara geçiş hakkı tanımamak” suçu nedeniyle 598 TL para cezası kesildi. Şimdi, İhsan Barutçu araştırılıyor. Peki, İhsan Barutçu kaç yaşında? İhsan Barutçu hangi partiden? İhsan Barutçu nereli? İşte tüm detaylar...

İHSAN BARUTÇU KİMDİR?

2011 senesinde MHP’den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, polislerle yaşadığı tartışma nedeniyle araştırılmaya başlandı. 8 Nisan 1959 doğumlu olan İhsan Barutçu, 61 yaşında. Malatya, Hekimhan doğumlu olan Barutçu, Gaziantep Lisesi’nden mezun oldu. 1991 senesinde aktif siyasete başlayan Barutçu, Fatih Ülkü Ocakları Başkanlığı, Fatih İlçe Başkanlığı, 1999 ile 2001 senesinde arasında MHP İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı ve 2001 ile 2009 seneleri arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Barutçu, orta düzeyde Fransızca ve İngilizce biliyor. İhsan Barutçu milletvekili olarak görev yaparken MHP lideri Devlet Bahçeli’nin isteğiyle partiden ve MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adaylığından istifa etmişti.

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