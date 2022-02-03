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Polisler ihbar üzerine harekete geçti! Adana'da nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı

03.02.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda bir kişinin cansız bedeni nehirden çıkartıldı. Aşırı kilosu nedeniyle itfaiye vinciyle çıkarılan kişinin kimliğinin belirlenmesi için yüz tanıma sisteminden ve parmak izinden faydalanılacak. Bu arada polis, cesedi görmek isteyen meraklı vatandaşları da uyarıp olay yerinden uzaklaştırarak önlem aldı.

Polisler ihbar üzerine harekete geçti! Adana'da nehirde bulunan erkek cesedi vinçle çıkarıldı

Adana’da nehirde bulanan erkek cesedi aşırı kilolu olduğu için itfaiyenin vinciyle çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kişi Seyhan Nehri’nde bir kişinin hareketsiz yüz üstü sürüklendiğini görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahıs bu sırada Regülatör Köprü altına kadar sürüklenip nehirdeki çöplerin biriktiği mazgallar kısmına geldi.

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BELİNE HALAT BAĞLANARAK ÇIKARILDI

Yapılan incelemede şahsın erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak şahıs aşırı kilolu olduğu için sudan bir türlü çıkartılamadı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Şahsı çıkarmak için nehre bir halat merdivenle bir su altı polisi indi. Daha sonra ise cesedin beline halat bağlanıp vinçle sudan çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kimliğinin belirlenmesi için yüz tanıma sisteminden ve parmak izinden faydalanılacak.

Bu arada polis, cesedi görmek isteyen meraklı vatandaşları da uyarıp olay yerinden uzaklaştırdı.

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(İHA)

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